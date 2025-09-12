Advertisement

أخبار عاجلة

الجيش الإسرائيلي: اعتقلنا مؤخرا خلايا إرهابية بسوريا تابعة لفيلق القدس الإيراني

Lebanon 24
12-09-2025 | 03:31
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
حركت من قبل وحدة 840.. الجيش الإسرائيلي يُعلن اعتقال خلايا تابعة لفيلق القدس في سوريا
lebanon 24
12/09/2025 12:11:41 Lebanon 24 Lebanon 24
الحرس الثوري الإيراني: اعتقال خلية تابعة لجهاز الموساد الإسرائيلي مؤلفة من 8 أشخاص في محافظة خراسان
lebanon 24
12/09/2025 12:11:41 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الداخلية السورية تعلن تفكيك خلية إرهابية تابعة لتنظيم داعش في منطقة حارم بريف محافظة إدلب
lebanon 24
12/09/2025 12:11:41 Lebanon 24 Lebanon 24
هكذا علّق "الحزب" على خبر اعتقال خلية تابعة له في سوريا
lebanon 24
12/09/2025 12:11:41 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
05:11 | 2025-09-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:01 | 2025-09-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:44 | 2025-09-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:23 | 2025-09-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:58 | 2025-09-12 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
05:11 | 2025-09-12
05:01 | 2025-09-12
04:44 | 2025-09-12
04:23 | 2025-09-12
03:58 | 2025-09-12
03:51 | 2025-09-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24