أخبار عاجلة

والد عمري ميران الأسير المحتجز بغزة: نحن اليوم بحاجة لقائد دولة يتخذ قرارات لا تعرض المختطفين والجنود للخطر

Lebanon 24
12-09-2025 | 03:58
والد الأسير الإسرائيلي عمري ميران: إذا قررت الحكومة احتلال كامل قطاع غزة فإنها بذلك تقول لرئيس الأركان اذهب أنت والجيش وانتحروا هناك
lebanon 24
12/09/2025 12:12:02 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة عائلات الأسرى بغزة: مقترح الصفقة لا يناقش بالمجلس المصغر مع تعميق العمليات وتعريض أبنائنا والجنود للخطر
lebanon 24
12/09/2025 12:12:02 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين: نتنياهو يضحي بالمختطفين والجنود لبقائه السياسي رغم وجود مبادرة حقيقية
lebanon 24
12/09/2025 12:12:02 Lebanon 24 Lebanon 24
قاسم: الحكومة اتخذت قرارًا خطيرًا جدًا وهي تُعرّض البلد لأزمة كبيرة
lebanon 24
12/09/2025 12:12:02 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
05:11 | 2025-09-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:01 | 2025-09-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:44 | 2025-09-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:23 | 2025-09-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:51 | 2025-09-12 Lebanon 24 Lebanon 24
05:11 | 2025-09-12
05:01 | 2025-09-12
04:44 | 2025-09-12
04:23 | 2025-09-12
03:51 | 2025-09-12
03:38 | 2025-09-12
من نحن
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24