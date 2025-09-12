حماس: رئيس الحركة في قطاع غزة خليل الحية أدى صلاة الجنازة على نجله الشهيد همام وشهداء محاولة الاغتيال الغادرة في الدوحة بعد ترتيبات أمنية خاصة في قطر

Lebanon 24