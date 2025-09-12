Advertisement

واشنطن بوست: الموساد خطط لعملية برية تستهدف قادة "حماس" لكنه رفض تنفيذها مما أجبر إسرائيل على تنفيذ غارة جوية فاشلة في قطر بحسب مصادر إسرائيلية

Lebanon 24
12-09-2025 | 15:01
