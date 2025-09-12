هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر فلسطيني مقرب من حماس : إلى جانب خليل الحية أصيب اثنان على الأقل من كبار الشخصيات لكن لم يُقتل أي من أعضاء القيادة في هجوم

Lebanon 24