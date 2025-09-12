28
o
بيروت
24
o
طرابلس
25
o
صور
25
o
جبيل
25
o
صيدا
25
o
جونية
23
o
النبطية
18
o
زحلة
21
o
بعلبك
12
o
بشري
20
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
أخبار عاجلة
وزير خارجية بولندا: أسقطنا الطائرات المسيرة الروسية التي اخترقت الأجواء الجوية البولندية وهددت حياة المدنيين بالمنطقة الشرقية
Lebanon 24
12-09-2025
|
16:25
A-
A+
photos
0
A+
A-
