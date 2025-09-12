Advertisement

حمدان: محاولة اغتيال وفد حماس بالدوحة إطلاق نار مباشر على ورقة الرئيس ترامب

Lebanon 24
12-09-2025 | 17:12
القيادي بحماس أسامة حمدان: محاولة اغتيال وفد حماس بالدوحة إطلاق نار مباشر على ورقة الرئيس ترامب (الجزيرة)
القناة 12 الإسرائيلية: التقديرات في إسرائيل تشير إلى فشل محاولة اغتيال قادة حماس في الدوحة
القناة 12 الإسرائيلية: التقييم يتبلور في إسرائيل بأن محاولة اغتيال كبار قادة حماس في الدوحة كانت فشلا ذريعا
حماس: رئيس الحركة في قطاع غزة خليل الحية أدى صلاة الجنازة على نجله الشهيد همام وشهداء محاولة الاغتيال الغادرة في الدوحة بعد ترتيبات أمنية خاصة في قطر
