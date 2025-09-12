Advertisement

أخبار عاجلة

واشنطن: فرض الرسوم على النفط الروسي يساهم في إنهاء حرب أوكرانيا

Lebanon 24
12-09-2025 | 17:24
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الطاقة الأميركي: فرض عقوبات على النفط الروسي لإنهاء حرب أوكرانيا احتمال وارد
lebanon 24
13/09/2025 05:12:42 Lebanon 24 Lebanon 24
الكرملين يندد بتهديد ترامب زيادة الرسوم الجمركية على الهند لشرائها النفط الروسي
lebanon 24
13/09/2025 05:12:42 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: الهند لا تشتري النفط الروسي وحسب بل تبيعه وسنزيد عليها الرسوم بدرجة كبيرة
lebanon 24
13/09/2025 05:12:42 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: قد نفرض رسوماً جمركية على الصين بسبب شرائها النفط الروسي
lebanon 24
13/09/2025 05:12:42 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:05 | 2025-09-12
18:54 | 2025-09-12
18:37 | 2025-09-12
18:35 | 2025-09-12
18:31 | 2025-09-12
18:29 | 2025-09-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24