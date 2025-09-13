لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني تعقد اليوم جلسة طارئة بحضور عراقجي لمناقشة الاتفاق الأخير بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية

