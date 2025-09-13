Advertisement

أخبار عاجلة

رئيس الوزراء العراقي: حجم الاستثمار العربي والأجنبي وصل إلى 100 مليار دولار خلال العامين ونصف الماضيين

Lebanon 24
13-09-2025 | 03:40
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس تسلا السابق يوضح كيف نمت الشركة من 2 إلى 20 مليار دولار خلال عامين ونصف
lebanon 24
13/09/2025 13:31:41 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخزانة الأميركي: إيرادات الرسوم الجمركية تقترب من 100 مليار دولار
lebanon 24
13/09/2025 13:31:41 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدولة لشؤون الشباب في الإمارات سلطان النيادي: المساعدات الإماراتية إلى قطاع غزة عبر الجو والبر والبحر زادت على مليار ونصف مليار دولار أميركي وأكثر من 80 ألف طن
lebanon 24
13/09/2025 13:31:41 Lebanon 24 Lebanon 24
مدير عام هيئة الاستثمار السورية يعلن عن 12 مشروعا بقيمة 14 مليار دولار
lebanon 24
13/09/2025 13:31:41 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
06:12 | 2025-09-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:11 | 2025-09-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:54 | 2025-09-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:49 | 2025-09-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:43 | 2025-09-13 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:12 | 2025-09-13
06:11 | 2025-09-13
05:54 | 2025-09-13
05:49 | 2025-09-13
05:43 | 2025-09-13
05:42 | 2025-09-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24