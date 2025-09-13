Advertisement

أخبار عاجلة

وزارة الصحة في غزة: وفاة 7 فلسطينيين نتيجة المجاعة وسوء التغذية بينهم طفلان خلال الساعات الـ24 الماضية

Lebanon 24
13-09-2025 | 05:38
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزارة الصحة في غزة: 6 وفيات جديدة بالمجاعة وسوء التغذية بينهم طفلان خلال 24 ساعة
lebanon 24
13/09/2025 15:53:23 Lebanon 24 Lebanon 24
مصادر طبية في غزة: تسجيل 10 حالات وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية من بينهم طفلان خلال الساعات الـ 24 الماضية
lebanon 24
13/09/2025 15:53:23 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الصحة في غزة: عدد ضحايا المجاعة وسوء التغذية يرتفع إلى 399 شهيدا بينهم 140 طفلا
lebanon 24
13/09/2025 15:53:23 Lebanon 24 Lebanon 24
الصحة بغزة: 11 شهيدا جراء المجاعة وسوء التغذية خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع العدد إلى 251 بينهم 108 أطفال
lebanon 24
13/09/2025 15:53:23 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
08:20 | 2025-09-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:18 | 2025-09-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:10 | 2025-09-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:08 | 2025-09-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:29 | 2025-09-13 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
08:20 | 2025-09-13
08:18 | 2025-09-13
08:10 | 2025-09-13
08:08 | 2025-09-13
07:29 | 2025-09-13
07:24 | 2025-09-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24