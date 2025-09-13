Advertisement

أخبار عاجلة

تركيا: استقرار سوريا مفتاح لأمن أوروبا

Lebanon 24
13-09-2025 | 06:11
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: تركيا هي الضامن لأمن واستقرار وسلامة الأكراد في سوريا كما لكافة الشرائح الأخرى ومن يتجه نحو أنقرة ودمشق هو الرابح
lebanon 24
13/09/2025 15:54:19 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأردنية: تنسيق أردني أميركي سوري بما يخدم استقرار سوريا وسيادتها وأمنها الإقليمي
lebanon 24
13/09/2025 15:54:19 Lebanon 24 Lebanon 24
المبعوث الأميركي توم برّاك: الاستقرار في سوريا سيؤمن الاستقرار في لبنان
lebanon 24
13/09/2025 15:54:19 Lebanon 24 Lebanon 24
مندوب تركيا لدى مجلس الأمن: سوريا أبدت استعدادها لعدم تشكيل أي تهديد لجيرانها ومكافحة الإرهاب وتحقيق الاستقرار
lebanon 24
13/09/2025 15:54:19 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
08:20 | 2025-09-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:18 | 2025-09-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:10 | 2025-09-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:08 | 2025-09-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:29 | 2025-09-13 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
08:20 | 2025-09-13
08:18 | 2025-09-13
08:10 | 2025-09-13
08:08 | 2025-09-13
07:29 | 2025-09-13
07:24 | 2025-09-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24