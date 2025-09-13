29
o
بيروت
30
o
طرابلس
29
o
صور
28
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
29
o
النبطية
28
o
زحلة
30
o
بعلبك
19
o
بشري
26
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
تركيا: استقرار سوريا مفتاح لأمن أوروبا
Lebanon 24
13-09-2025
|
06:11
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: تركيا هي الضامن لأمن واستقرار وسلامة الأكراد في سوريا كما لكافة الشرائح الأخرى ومن يتجه نحو أنقرة ودمشق هو الرابح
Lebanon 24
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: تركيا هي الضامن لأمن واستقرار وسلامة الأكراد في سوريا كما لكافة الشرائح الأخرى ومن يتجه نحو أنقرة ودمشق هو الرابح
13/09/2025 15:54:19
13/09/2025 15:54:19
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية الأردنية: تنسيق أردني أميركي سوري بما يخدم استقرار سوريا وسيادتها وأمنها الإقليمي
Lebanon 24
الخارجية الأردنية: تنسيق أردني أميركي سوري بما يخدم استقرار سوريا وسيادتها وأمنها الإقليمي
13/09/2025 15:54:19
13/09/2025 15:54:19
Lebanon 24
Lebanon 24
المبعوث الأميركي توم برّاك: الاستقرار في سوريا سيؤمن الاستقرار في لبنان
Lebanon 24
المبعوث الأميركي توم برّاك: الاستقرار في سوريا سيؤمن الاستقرار في لبنان
13/09/2025 15:54:19
13/09/2025 15:54:19
Lebanon 24
Lebanon 24
مندوب تركيا لدى مجلس الأمن: سوريا أبدت استعدادها لعدم تشكيل أي تهديد لجيرانها ومكافحة الإرهاب وتحقيق الاستقرار
Lebanon 24
مندوب تركيا لدى مجلس الأمن: سوريا أبدت استعدادها لعدم تشكيل أي تهديد لجيرانها ومكافحة الإرهاب وتحقيق الاستقرار
13/09/2025 15:54:19
13/09/2025 15:54:19
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
حماس: إسرائيل دمّرت 70 برجا وبناية سكنية في غزة بشكل كامل منذ مطلع أيلول
Lebanon 24
حماس: إسرائيل دمّرت 70 برجا وبناية سكنية في غزة بشكل كامل منذ مطلع أيلول
08:20 | 2025-09-13
13/09/2025 08:20:23
Lebanon 24
Lebanon 24
حماس: إسرائيل ترتكب إبادة جماعية وتهجيرا قسريا بشكل واضح وممنهج في غزة
Lebanon 24
حماس: إسرائيل ترتكب إبادة جماعية وتهجيرا قسريا بشكل واضح وممنهج في غزة
08:18 | 2025-09-13
13/09/2025 08:18:01
Lebanon 24
Lebanon 24
حركة المرور كثيفة على طريق البص مفرق العباسية - صور بالاتجاهين
Lebanon 24
حركة المرور كثيفة على طريق البص مفرق العباسية - صور بالاتجاهين
08:10 | 2025-09-13
13/09/2025 08:10:41
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس التركي رجب طيب اردوغان: لن نسمح بإعادة سياسة "فرق تسد" بينما يعاد رسم الحدود في منطقتنا بالدماء والدموع
Lebanon 24
الرئيس التركي رجب طيب اردوغان: لن نسمح بإعادة سياسة "فرق تسد" بينما يعاد رسم الحدود في منطقتنا بالدماء والدموع
08:08 | 2025-09-13
13/09/2025 08:08:07
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب لـ دول الناتو: إذا فعلتم ما أطلبه منكم ستتوقف حرب أوكرانيا بسرعة
Lebanon 24
ترامب لـ دول الناتو: إذا فعلتم ما أطلبه منكم ستتوقف حرب أوكرانيا بسرعة
07:29 | 2025-09-13
13/09/2025 07:29:21
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
نجل نصرالله يكشف حقيقة "الخبر السعيد" الذي أعلنه.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
نجل نصرالله يكشف حقيقة "الخبر السعيد" الذي أعلنه.. شاهدوا الفيديو
13:42 | 2025-09-12
12/09/2025 01:42:20
Lebanon 24
Lebanon 24
ودائع اللبنانيين في المصارف.. كيف ستتم إستعادتها ومَنْ سيتحمل الخسائر؟
Lebanon 24
ودائع اللبنانيين في المصارف.. كيف ستتم إستعادتها ومَنْ سيتحمل الخسائر؟
11:00 | 2025-09-12
12/09/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالدولار.. هذه أرباح فضل شاكر من "يوتيوب"!
Lebanon 24
بالدولار.. هذه أرباح فضل شاكر من "يوتيوب"!
13:34 | 2025-09-12
12/09/2025 01:34:35
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر حزين جداً.. وفاة ممثل شهير بطريقة مروعة عن 37 عاماً (صور)
Lebanon 24
خبر حزين جداً.. وفاة ممثل شهير بطريقة مروعة عن 37 عاماً (صور)
23:16 | 2025-09-12
12/09/2025 11:16:49
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير لـ"The Guardian": إسرائيل حلت محل إيران كأكبر تهديد أمني لدول الخليج
Lebanon 24
تقرير لـ"The Guardian": إسرائيل حلت محل إيران كأكبر تهديد أمني لدول الخليج
10:30 | 2025-09-12
12/09/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
08:20 | 2025-09-13
حماس: إسرائيل دمّرت 70 برجا وبناية سكنية في غزة بشكل كامل منذ مطلع أيلول
08:18 | 2025-09-13
حماس: إسرائيل ترتكب إبادة جماعية وتهجيرا قسريا بشكل واضح وممنهج في غزة
08:10 | 2025-09-13
حركة المرور كثيفة على طريق البص مفرق العباسية - صور بالاتجاهين
08:08 | 2025-09-13
الرئيس التركي رجب طيب اردوغان: لن نسمح بإعادة سياسة "فرق تسد" بينما يعاد رسم الحدود في منطقتنا بالدماء والدموع
07:29 | 2025-09-13
ترامب لـ دول الناتو: إذا فعلتم ما أطلبه منكم ستتوقف حرب أوكرانيا بسرعة
07:24 | 2025-09-13
مدير جمعية الإغاثة الطبية بغزة: الأدوية والمستلزمات الطبية لا تكفي أمام الأعداد الكبيرة من المرضى
فيديو
بالفيديو: في لبنان.. قانون يمنع النساء من لبس "الشورت"
Lebanon 24
بالفيديو: في لبنان.. قانون يمنع النساء من لبس "الشورت"
06:42 | 2025-09-09
13/09/2025 15:54:19
Lebanon 24
Lebanon 24
غطت نفسها بمنديل.. شاهدوا ماذا فعلت إعلامية شهيرة بسبب قصة فستانها الجريئة (فيديو)
Lebanon 24
غطت نفسها بمنديل.. شاهدوا ماذا فعلت إعلامية شهيرة بسبب قصة فستانها الجريئة (فيديو)
02:36 | 2025-09-08
13/09/2025 15:54:19
Lebanon 24
Lebanon 24
"زوجي خانني بإرادتي".. فنانة لبنانية أشهرت إسلامها تُفاجئ الجميع بتصريحاتها (فيديو)
Lebanon 24
"زوجي خانني بإرادتي".. فنانة لبنانية أشهرت إسلامها تُفاجئ الجميع بتصريحاتها (فيديو)
00:04 | 2025-09-08
13/09/2025 15:54:19
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24