أخبار عاجلة

طائرة مسيرة تحلق على علو منخفض جدًا في أجواء القرى والبلدات المحاذية لضفتي الليطاني - منطقة القاسمية وصولًا حتى اجواء صور (الوكالة الوطنية)

Lebanon 24
13-09-2025 | 09:40
