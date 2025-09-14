Advertisement

معاريف: رئيس الموساد اعتقد أن هجوما في قطر سيسبب ضررا أكبر من النفع

Lebanon 24
14-09-2025 | 00:24
"جيروزاليم بوست": نتنياهو رفض موقف رئيس الموساد وقال إن العملية في قطر ستنجز فوراً
إذاعة الجيش عن نائب رئيس الموساد السابق رام بن براك بشأن الهجوم على قطر: يجب علينا التفكير جيدا قبل الهجوم بالطائرات على دولة ليس لنا حرب معها وهذه جبهة يفضل عدم فتحها
وول ستريت جورنال عن مسؤولين إسرائيليين: رئيس الموساد ووزير الخارجية مترددان بشأن الهجوم على مدينة غزة
زعيم المعارضة الإسرائيلية: تصريحات وزير التراث تسبب ضررا للأمن والعلاقات الدولية وللتضامن مع إسرائيل
