وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو يصل إلى إسرائيل

Lebanon 24
14-09-2025 | 01:57
"جيروزاليم بوست" عن مصدرين: وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو سيزور إسرائيل خلال أسبوعين
وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو: قلقون للغاية بشأن العنف في جنوب سوريا وهو تهديد مباشر للجهود المبذولة لبناء سوريا
الخارجية الأميركية: روبيو سيزور إسرائيل وبريطانيا بدءا من السبت
وزارة الخارجية الأميركية: الوزير ماركو روبيو يعقد صباح اليوم لقاءً مغلقًا مع نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في البيت الأبيض
