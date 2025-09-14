Advertisement

الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في منطقة وادي عربة قرب مطار رامون جنوب إسرائيل إثر رصد مسيّرة

14-09-2025 | 04:55
