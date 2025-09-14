Advertisement

أخبار عاجلة

أطباء بلا حدود: الكوليرا تنتشر وسط دارفور منذ منتصف تموز والمرافق التي ندعمها سجلت أكثر من 2200 حالة و39 وفاة

Lebanon 24
14-09-2025 | 07:54
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
أطباء بلا حدود: فرار أكثر من 650 مصاباً من الفاشر إلى طويلة دون رعاية طبية
lebanon 24
14/09/2025 17:29:28 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الصحة في السودان: 158 وفاة بالكوليرا في ولاية جنوب دارفور منذ أيار
lebanon 24
14/09/2025 17:29:28 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم شبكة أطباء ⁧‫السودان‬⁩ للجزيرة: عدد الوفيات بوباء الكوليرا بمناطق عدة في ارتفاع
lebanon 24
14/09/2025 17:29:28 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمم المتحدة: وفاة 17 نازحا بولاية شمال دارفور من العطش وأكثر من 40 لا يزالون مفقودين
lebanon 24
14/09/2025 17:29:28 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
10:26 | 2025-09-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:19 | 2025-09-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:12 | 2025-09-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:08 | 2025-09-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:56 | 2025-09-14 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
10:26 | 2025-09-14
10:19 | 2025-09-14
10:12 | 2025-09-14
10:08 | 2025-09-14
09:56 | 2025-09-14
09:33 | 2025-09-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24