أخبار عاجلة

إذاعة الجيش الإسرائيلي: تقديرات بنزوح 300 ألف من سكان مدينة غزة حتى الآن

Lebanon 24
14-09-2025 | 09:56
الجيش الإسرائيلي يحذر كل سكان مدينة غزة حتى البحر غربا
إعلام إسرائيلي: رفض 300 الف فلسطيني إخلاء مدينة غزة
إسرائيل هيوم نقلا عن مصدر أمني إسرائيلي: نحو 100 ألف شخص غادروا مدينة غزة حتى الآن
إذاعة الجيش الإسرائيلي: تقديرات بأن قادة حوثيين تجمعوا لمشاهدة خطاب عبد الملك الحوثي خلال العملية الإسرائيلية
