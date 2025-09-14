بيان ميقاتي: نثق باستقلالية القضاء الفرنسي وجديّته ومستعدون لتقديم أي معلومات إضافية تُطلب منّا ونُجدّد تمسّكنا بالمبدأ الأساسي المتمثّل بقرينة البراءة

Lebanon 24