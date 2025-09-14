Advertisement

أخبار عاجلة

وزارة الخارجية السورية: لقاء ثلاثي بين وزير الخارجية أسعد الشيباني ونظيره الأردني أيمن الصفدي والمبعوث الأميركي توم براك

Lebanon 24
14-09-2025 | 16:32
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخارجية الأميركية: الوزير روبيو اجتمع بوزير خارجية الأردن أيمن الصفدي لمناقشة الاتفاق الثلاثي بين واشنطن وعمان ودمشق للحفاظ على وقف إطلاق النار في سوريا
lebanon 24
15/09/2025 01:27:44 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأردنية: الوزير الصفدي بحث مع نظيره السوري والمبعوث الأميركي إلى سوريا جهود تثبيت وقف إطلاق النار بالسويداء
lebanon 24
15/09/2025 01:27:44 Lebanon 24 Lebanon 24
بدء الاجتماع الثلاثي بين وزيري خارجية الأردن وسوريا والمبعوث الأميركي الخاص توم براك لبحث الملف السوري في عمّان (سكاي نيوز)
lebanon 24
15/09/2025 01:27:44 Lebanon 24 Lebanon 24
الحدث: وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني يزور تركيا اليوم
lebanon 24
15/09/2025 01:27:44 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
18:19 | 2025-09-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:10 | 2025-09-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:59 | 2025-09-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:52 | 2025-09-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:47 | 2025-09-14 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:19 | 2025-09-14
18:10 | 2025-09-14
17:59 | 2025-09-14
17:52 | 2025-09-14
17:47 | 2025-09-14
17:44 | 2025-09-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24