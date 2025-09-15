Advertisement

أخبار عاجلة

سفارة روسيا في بوخارست: خرق مسيرة أجواء رومانيا هو استفزاز أوكراني

Lebanon 24
15-09-2025 | 02:18
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
موسكو: كييف تعمدت استفزاز رومانيا بمسيرة لاختلاق أزمة
lebanon 24
15/09/2025 12:31:00 Lebanon 24 Lebanon 24
السفير الروسي لدى رومانيا: بوخارست تطرد دبلوماسيين روس بتهمة دعم مجموعة خططت للاستيلاء على السلطة
lebanon 24
15/09/2025 12:31:00 Lebanon 24 Lebanon 24
سلاح الجو الأوكراني: روسيا شنت هجمات بـ 450 مسيّرة وصاروخا خلال الليل
lebanon 24
15/09/2025 12:31:00 Lebanon 24 Lebanon 24
الدفاع الروسية: تدمير 17 مسيرة أوكرانية في أجواء 6 مقاطعات خلال الليلة الماضية
lebanon 24
15/09/2025 12:31:00 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
05:26 | 2025-09-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:20 | 2025-09-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:17 | 2025-09-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:09 | 2025-09-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:08 | 2025-09-15 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
05:26 | 2025-09-15
05:20 | 2025-09-15
05:17 | 2025-09-15
05:09 | 2025-09-15
05:08 | 2025-09-15
05:07 | 2025-09-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24