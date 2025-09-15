المعاون السياسي لأمين عام حزب الله الحاج حسين الخليل: موقف قائد الجيش في تقديم الخطة العسكرية لتنفيذ قراري 5 و7 آب إتسم بالحكمة أكثر بكثير من قرارات الحكومة وساهم في تنفيس الأجواء

