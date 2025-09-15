29
o
بيروت
30
o
طرابلس
28
o
صور
27
o
جبيل
27
o
صيدا
28
o
جونية
28
o
النبطية
28
o
زحلة
29
o
بعلبك
15
o
بشري
25
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
مصدر بالجيش السوداني: دمرنا عربات عسكرية بمعارك مع الدعم السريع بالمحور الجنوبي في الفاشر
Lebanon 24
15-09-2025
|
04:13
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مصادر عسكرية للجزيرة: معارك بالأسلحة الثقيلة بين الجيش السوداني والدعم السريع جنوبي الفاشر عاصمة شمال دارفور
Lebanon 24
مصادر عسكرية للجزيرة: معارك بالأسلحة الثقيلة بين الجيش السوداني والدعم السريع جنوبي الفاشر عاصمة شمال دارفور
15/09/2025 12:33:56
15/09/2025 12:33:56
Lebanon 24
Lebanon 24
مصدر بالجيش السوداني لـ"الجزيرة": الجيش قصف بالمسيرات مواقع الدعم السريع في مدينة الفاشر
Lebanon 24
مصدر بالجيش السوداني لـ"الجزيرة": الجيش قصف بالمسيرات مواقع الدعم السريع في مدينة الفاشر
15/09/2025 12:33:56
15/09/2025 12:33:56
Lebanon 24
Lebanon 24
مصادر عسكرية سودانية: اشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع في مدينة الفاشر عاصمة شمال دارفور
Lebanon 24
مصادر عسكرية سودانية: اشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع في مدينة الفاشر عاصمة شمال دارفور
15/09/2025 12:33:56
15/09/2025 12:33:56
Lebanon 24
Lebanon 24
في المحور الجنوبي في الفاشر.. الجيش السوداني يوقف تقدم قوات "الدعم السريع"
Lebanon 24
في المحور الجنوبي في الفاشر.. الجيش السوداني يوقف تقدم قوات "الدعم السريع"
15/09/2025 12:33:56
15/09/2025 12:33:56
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
بلدية غزة: نحذر من خطورة تفاقم الكارثة الإنسانية مع تراكم النفايات وانعدام المياه الكافية وتسرب المياه العادمة
Lebanon 24
بلدية غزة: نحذر من خطورة تفاقم الكارثة الإنسانية مع تراكم النفايات وانعدام المياه الكافية وتسرب المياه العادمة
05:26 | 2025-09-15
15/09/2025 05:26:20
Lebanon 24
Lebanon 24
مصدر لـ"الجزيرة": الدعم السريع يستعيد السيطرة على بلدتي الرياش وكازقيل بشمال كردفان
Lebanon 24
مصدر لـ"الجزيرة": الدعم السريع يستعيد السيطرة على بلدتي الرياش وكازقيل بشمال كردفان
05:20 | 2025-09-15
15/09/2025 05:20:43
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الدفاع الروسية: السيطرة على بلدة أولغوفسكويه في مقاطعة زابوروجيا
Lebanon 24
وزارة الدفاع الروسية: السيطرة على بلدة أولغوفسكويه في مقاطعة زابوروجيا
05:17 | 2025-09-15
15/09/2025 05:17:31
Lebanon 24
Lebanon 24
المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية: فرضنا وجودا دائما في محطة زاباروجيا النووية بأوكرانيا
Lebanon 24
المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية: فرضنا وجودا دائما في محطة زاباروجيا النووية بأوكرانيا
05:09 | 2025-09-15
15/09/2025 05:09:05
Lebanon 24
Lebanon 24
المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية: هناك قناعة بين دول العالم بأن الطاقة النووية جزء من الحل في وجه التحديات العالمية
Lebanon 24
المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية: هناك قناعة بين دول العالم بأن الطاقة النووية جزء من الحل في وجه التحديات العالمية
05:08 | 2025-09-15
15/09/2025 05:08:31
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
توتر في عشاء "التيار" في عكار بحضور عون وباسيل
Lebanon 24
توتر في عشاء "التيار" في عكار بحضور عون وباسيل
12:36 | 2025-09-14
14/09/2025 12:36:18
Lebanon 24
Lebanon 24
سوريّ اجتاز حاجز ضهر البيدر.. قوى الأمن طاردته وبعد توقيفه هذا ما تبيّن
Lebanon 24
سوريّ اجتاز حاجز ضهر البيدر.. قوى الأمن طاردته وبعد توقيفه هذا ما تبيّن
08:37 | 2025-09-14
14/09/2025 08:37:07
Lebanon 24
Lebanon 24
غيّرت مسارها... هذا ما ما جرى على متن طائرة لـ"الميدل ايست"
Lebanon 24
غيّرت مسارها... هذا ما ما جرى على متن طائرة لـ"الميدل ايست"
09:54 | 2025-09-14
14/09/2025 09:54:03
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير في إسرائيل من دولة تمتلك تاسع أقوى جيش في العالم: الهجوم عليها خطأ فادح
Lebanon 24
تحذير في إسرائيل من دولة تمتلك تاسع أقوى جيش في العالم: الهجوم عليها خطأ فادح
08:00 | 2025-09-14
14/09/2025 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا يجري داخل "حزب الله"؟ تقرير إسرائيلي يكشف
Lebanon 24
ماذا يجري داخل "حزب الله"؟ تقرير إسرائيلي يكشف
14:00 | 2025-09-14
14/09/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
05:26 | 2025-09-15
بلدية غزة: نحذر من خطورة تفاقم الكارثة الإنسانية مع تراكم النفايات وانعدام المياه الكافية وتسرب المياه العادمة
05:20 | 2025-09-15
مصدر لـ"الجزيرة": الدعم السريع يستعيد السيطرة على بلدتي الرياش وكازقيل بشمال كردفان
05:17 | 2025-09-15
وزارة الدفاع الروسية: السيطرة على بلدة أولغوفسكويه في مقاطعة زابوروجيا
05:09 | 2025-09-15
المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية: فرضنا وجودا دائما في محطة زاباروجيا النووية بأوكرانيا
05:08 | 2025-09-15
المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية: هناك قناعة بين دول العالم بأن الطاقة النووية جزء من الحل في وجه التحديات العالمية
05:07 | 2025-09-15
وسائل إعلام إسرائيلية: بن غفير يعلن عن خطط لبناء مجمع سكني للشرطة في غزة
فيديو
الإعلامية نضال الأحمدية تكشف: "فيروز ما معا مصاري".. ولهذا السبب توفي زياد الرحباني (فيديو)
Lebanon 24
الإعلامية نضال الأحمدية تكشف: "فيروز ما معا مصاري".. ولهذا السبب توفي زياد الرحباني (فيديو)
04:10 | 2025-09-15
15/09/2025 12:33:56
Lebanon 24
Lebanon 24
هل انفصلت دنيا سمير غانم عن زوجها الإعلامي الشهير؟ (فيديو)
Lebanon 24
هل انفصلت دنيا سمير غانم عن زوجها الإعلامي الشهير؟ (فيديو)
03:26 | 2025-09-15
15/09/2025 12:33:56
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: لبنان يتألق عالميا.. والعين على قطاع سيدرّ الملايين
Lebanon 24
بالفيديو: لبنان يتألق عالميا.. والعين على قطاع سيدرّ الملايين
15:49 | 2025-09-13
15/09/2025 12:33:56
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24