أخبار عاجلة

بدء جلسة لجنة المال وعلى جدول اعمالها 4 بنود منها تسوية تعويضات نهاية الخدمة في الضمان الاجتماعي واعتبار العناصر الفارة من قوى الأمن الداخلي منذ 2019 بحكم المطرودين

Lebanon 24
15-09-2025 | 04:28
