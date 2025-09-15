Advertisement

الجيش الإسرائيلي: إنذار عاجل إلى سكان برج الغفري في منطقة الميناء بغزة لإخلائه فورا لأننا سنهاجمه لوجود بنى تحتية إرهابية لحماس داخله أو بجواره

Lebanon 24
15-09-2025 | 06:28
الجيش الإسرائيلي: سنهاجم برج الكوثر بمدينة غزة لوجود بنى تحتية لحماس داخله أو بجواره
lebanon 24
15/09/2025 18:49:53 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: سنهاجم مبنى برج طيبة 2 في وقت قريب لوجود بنى تحتية لحماس داخله أو بجواره
lebanon 24
15/09/2025 18:49:53 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي ينذر سكان برج النور ومحيطه في مدينة غزة ويدعوهم إلى الإخلاء فورا
lebanon 24
15/09/2025 18:49:53 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يهدد سكان منطقة ميناء غزة وحي الرمال الجنوبي وبرج الكوثر بالإخلاء العاجل
lebanon 24
15/09/2025 18:49:53 Lebanon 24 Lebanon 24
11:47 | 2025-09-15
11:46 | 2025-09-15
11:46 | 2025-09-15
11:46 | 2025-09-15
11:44 | 2025-09-15
11:43 | 2025-09-15
