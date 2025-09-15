الرئيس جوزاف عون من قمة الدوحة: نحن هنا باسم كل لبنان كي نتضامن مع أنفسنا لأننا تعلمنا أن الاعتداء على أي شقيق هو اعتداء علينا بالذات واليوم الاعتداء هو على قطر

Lebanon 24