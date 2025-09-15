Advertisement

مداهمة للجيش في بعلبك.. وتوقيف مطلوب كبير

Lebanon 24
15-09-2025 | 10:38
علم "لبنان 24" أن الجيش وبمؤازرة دورية من فرع  مخابرات بعلبك، أوقف أحد كبار المطلوبين المدعو "ع. ع" من سكان مدينة بعلبك في عملية نوعية في بلدة الجمالية شمالي مدينة بعلبك.
وتم نقله الى احد الفروع الامنية للتحقيق.
