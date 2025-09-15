Advertisement

بيان المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي: ندين بأشد العبارات الاعتداء الإسرائيلي والانتهاك الصارخ لسيادة دولة قطر ونؤكد أن هذا العمل العدواني يمثل تصعيدا خطيرا ومرفوضا

Lebanon 24
15-09-2025 | 11:50
بيان المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي: نؤكد أن الاعتداء الإسرائيلي الغاشم على دولة قطر الشقيقة يشكل تهديدا مباشرا للأمن الخليجي المشترك وللسلم والاستقرار الإقليمي
lebanon 24
16/09/2025 01:31:12 Lebanon 24 Lebanon 24
الحريري: ندين بأشد العبارات الاعتداء الإسرائيلي على دولة قطر
lebanon 24
16/09/2025 01:31:12 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي: الاعتداء الإسرائيلي يعرقل الجهود الحثيثة التي تبذلها دولة قطر في الوساطة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين وتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني
lebanon 24
16/09/2025 01:31:12 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي: نؤكد استعدادنا لتسخير كافة الإمكانيات لدعم دولة قطر الشقيقة وحماية أمنها واستقرارها وسيادتها ضد أي تهديدات
lebanon 24
16/09/2025 01:31:12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:27 | 2025-09-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:26 | 2025-09-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:24 | 2025-09-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:23 | 2025-09-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:00 | 2025-09-15 Lebanon 24 Lebanon 24
