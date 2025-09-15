بيان المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي: ندين بأشد العبارات الاعتداء الإسرائيلي والانتهاك الصارخ لسيادة دولة قطر ونؤكد أن هذا العمل العدواني يمثل تصعيدا خطيرا ومرفوضا

Lebanon 24