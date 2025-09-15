الرئيس التركي: نعلم أن إسرائيل لن تتوقف قريبا بدون رد قوي وعقوبات وأنها ستسرع من سياساتها الاحتلالية وندرك أن لدينا الوسائل اللازمة لمنع ذلك

