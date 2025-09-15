الخارجية الأميركية في بيان لمناسبة الذكرى الثالثة لوفاة الشابة الإيرانية مهسا أميني: الولايات المتحدة تقف إلى جانب الشعب الإيراني في دعواته للكرامة وحياة أفضل

