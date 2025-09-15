Advertisement

أخبار عاجلة

بكين: اعترضنا سفنا فلبينية بمنطقة متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي

Lebanon 24
15-09-2025 | 23:25
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية الألماني: جرأة بكين في بحر الصين الجنوبي تقوض النظام الدولي وتعرض طرق التجارة للخطر
lebanon 24
16/09/2025 08:00:36 Lebanon 24 Lebanon 24
جولة جديدة من الاشتباكات.. كمبوديا وتايلاند تتبادلان إطلاق النار في منطقة حدودية متنازع عليها
lebanon 24
16/09/2025 08:00:36 Lebanon 24 Lebanon 24
بحر الصين الجنوبي يشتعل.. تدريبات ثلاثية تثير غضب بكين
lebanon 24
16/09/2025 08:00:36 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: اعترضنا مسيرة أطلقت من اليمن في منطقة وادي عربة جنوبي إسرائيل
lebanon 24
16/09/2025 08:00:36 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
00:59 | 2025-09-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:34 | 2025-09-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:24 | 2025-09-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:23 | 2025-09-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:22 | 2025-09-16 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
00:59 | 2025-09-16
00:34 | 2025-09-16
00:24 | 2025-09-16
00:23 | 2025-09-16
00:22 | 2025-09-16
00:02 | 2025-09-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24