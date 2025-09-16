Advertisement

سامي الجميّل من قصر بعبدا: يهمنا تحقيق الهدف لا بهورات تعرقل النتيجة المرجوة ولنا ملء الثقة بما يقوم له فخامة الرئيس ونسمع بالدعم الكبير للجيش ومؤتمرات دعم مرتبطة بنا

Lebanon 24
16-09-2025 | 04:46
سامي الجميل من قصر بعبدا: ندعم الرئيس عون بكلامه في مؤتمر الدوحة رغم كل الهجوم وهمه واحد حماية الشعب اللبناني
lebanon 24
16/09/2025 13:18:17 Lebanon 24 Lebanon 24
سامي الجميّل من قصر بعبدا: الرئيس عون يبرهن يوميا انه الرجل المناسب في الوقت المناسب وشكرناه على الكلام الذي انتظرناه 35 سنة بمناسبة ذكرى الشيخ بشير
lebanon 24
16/09/2025 13:18:17 Lebanon 24 Lebanon 24
سامي الجميّل من بعبدا: دخلنا مرحلة السيادة الكاملة
lebanon 24
16/09/2025 13:18:17 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون في مؤتمر الاقتصاد الاغترابي الرابع: الطريق صعب لكن الإصلاح بدأ وهدفها رد الثقة للبنان
lebanon 24
16/09/2025 13:18:17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:17 | 2025-09-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:08 | 2025-09-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:58 | 2025-09-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:52 | 2025-09-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:45 | 2025-09-16 Lebanon 24 Lebanon 24
06:17 | 2025-09-16
06:08 | 2025-09-16
05:58 | 2025-09-16
05:52 | 2025-09-16
05:45 | 2025-09-16
05:41 | 2025-09-16
