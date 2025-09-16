28
o
بيروت
28
o
طرابلس
26
o
صور
25
o
جبيل
26
o
صيدا
26
o
جونية
25
o
النبطية
24
o
زحلة
25
o
بعلبك
15
o
بشري
22
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: هجوم الدوحة هو الأحدث في قائمة طويلة من الأفعال الإسرائيلية غير القانونية التي تجعل حل الدولتين أقرب فأقرب إلى نقطة اللاعودة
Lebanon 24
16-09-2025
|
05:19
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: هجوم إسرائيل على وفد التفاوض بالدوحة انتهاك صادم للقانون الدولي وضربة لقيمة الوساطة
Lebanon 24
مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: هجوم إسرائيل على وفد التفاوض بالدوحة انتهاك صادم للقانون الدولي وضربة لقيمة الوساطة
16/09/2025 19:03:28
16/09/2025 19:03:28
Lebanon 24
Lebanon 24
قطر تدعو مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى اتخاذ خطوات لمحاسبة إسرائيل على قصف الدوحة
Lebanon 24
قطر تدعو مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى اتخاذ خطوات لمحاسبة إسرائيل على قصف الدوحة
16/09/2025 19:03:28
16/09/2025 19:03:28
Lebanon 24
Lebanon 24
مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان: إسرائيل تواجه قضية أمام "محكمة العدل الدولية" والأدلة آخذة في التزايد
Lebanon 24
مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان: إسرائيل تواجه قضية أمام "محكمة العدل الدولية" والأدلة آخذة في التزايد
16/09/2025 19:03:28
16/09/2025 19:03:28
Lebanon 24
Lebanon 24
المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: كمية الإمدادات التي سمحت إسرائيل بإدخالها إلى غزة أقل بكثير مما هو مطلوب
Lebanon 24
المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: كمية الإمدادات التي سمحت إسرائيل بإدخالها إلى غزة أقل بكثير مما هو مطلوب
16/09/2025 19:03:28
16/09/2025 19:03:28
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
الجيش الإسرائيلي يعترض صاروخا حوثيا
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يعترض صاروخا حوثيا
11:56 | 2025-09-16
16/09/2025 11:56:06
Lebanon 24
Lebanon 24
دوي صفارات إنذار وسط إسرائيل بعد إطلاق صاروخ حوثي
Lebanon 24
دوي صفارات إنذار وسط إسرائيل بعد إطلاق صاروخ حوثي
11:52 | 2025-09-16
16/09/2025 11:52:31
Lebanon 24
Lebanon 24
الأمير محمد بن سلمان يبحث مع لاريجاني العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع الإقليمية
Lebanon 24
الأمير محمد بن سلمان يبحث مع لاريجاني العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع الإقليمية
11:51 | 2025-09-16
16/09/2025 11:51:17
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان24": الجيش الإسرائيلي يطلق النار من موقع رويسات العلم باتجاه أطراف كفرشوبا
Lebanon 24
"لبنان24": الجيش الإسرائيلي يطلق النار من موقع رويسات العلم باتجاه أطراف كفرشوبا
11:50 | 2025-09-16
16/09/2025 11:50:38
Lebanon 24
Lebanon 24
ولي العهد السعودي يستقبل أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني
Lebanon 24
ولي العهد السعودي يستقبل أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني
11:50 | 2025-09-16
16/09/2025 11:50:38
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"ضحك علينا".. فنان لبناني شهير يُهاجم ميشال عون: ندمان اني صدقتو (فيديو)
Lebanon 24
"ضحك علينا".. فنان لبناني شهير يُهاجم ميشال عون: ندمان اني صدقتو (فيديو)
03:43 | 2025-09-16
16/09/2025 03:43:26
Lebanon 24
Lebanon 24
بيانٌ إسرائيلي عن "ضربة النبطية".. ماذا أعلن؟
Lebanon 24
بيانٌ إسرائيلي عن "ضربة النبطية".. ماذا أعلن؟
14:52 | 2025-09-15
15/09/2025 02:52:00
Lebanon 24
Lebanon 24
السيارة انقلبت... الطفل عثمان توفي في حادث سير ومفاجأة في عمر السائق!
Lebanon 24
السيارة انقلبت... الطفل عثمان توفي في حادث سير ومفاجأة في عمر السائق!
09:30 | 2025-09-16
16/09/2025 09:30:34
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس عون قال كلامًا في قمة الدوحة لم يسبقه إليه أحد من قبل
Lebanon 24
الرئيس عون قال كلامًا في قمة الدوحة لم يسبقه إليه أحد من قبل
09:00 | 2025-09-16
16/09/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
انتهاء أعمال قمة الدوحة.. هذا ما جاء في نص البيان الختامي
Lebanon 24
انتهاء أعمال قمة الدوحة.. هذا ما جاء في نص البيان الختامي
13:02 | 2025-09-15
15/09/2025 01:02:52
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
11:56 | 2025-09-16
الجيش الإسرائيلي يعترض صاروخا حوثيا
11:52 | 2025-09-16
دوي صفارات إنذار وسط إسرائيل بعد إطلاق صاروخ حوثي
11:51 | 2025-09-16
الأمير محمد بن سلمان يبحث مع لاريجاني العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع الإقليمية
11:50 | 2025-09-16
"لبنان24": الجيش الإسرائيلي يطلق النار من موقع رويسات العلم باتجاه أطراف كفرشوبا
11:50 | 2025-09-16
ولي العهد السعودي يستقبل أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني
11:48 | 2025-09-16
إطلاق صاروخ حوثي من اليمن تجاه إسرائيل (الحدث)
فيديو
نقل مباشر... انطلاق القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة
Lebanon 24
نقل مباشر... انطلاق القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة
08:56 | 2025-09-15
16/09/2025 19:03:28
Lebanon 24
Lebanon 24
الإعلامية نضال الأحمدية تكشف: "فيروز ما معا مصاري".. ولهذا السبب توفي زياد الرحباني (فيديو)
Lebanon 24
الإعلامية نضال الأحمدية تكشف: "فيروز ما معا مصاري".. ولهذا السبب توفي زياد الرحباني (فيديو)
04:10 | 2025-09-15
16/09/2025 19:03:28
Lebanon 24
Lebanon 24
هل انفصلت دنيا سمير غانم عن زوجها الإعلامي الشهير؟ (فيديو)
Lebanon 24
هل انفصلت دنيا سمير غانم عن زوجها الإعلامي الشهير؟ (فيديو)
03:26 | 2025-09-15
16/09/2025 19:03:28
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24