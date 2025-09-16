Advertisement

أخبار عاجلة

وزير المال ياسين جابر: من المفترض الانتهاء من مناقشة الموازنة في مجلس الوزراء بعد 10 أيام وهي تتضمّن إصلاحاً عكس ما يتناوله البعض

Lebanon 24
16-09-2025 | 08:09
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير المال ياسين جابر: لا ضرائب جديدة في موازنة العام 2026 إنما تحسبن للجباية (NBN)
lebanon 24
16/09/2025 19:06:05 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس لجنة المال والموازنة يعلن اقرار قانون إصلاح المصارف بعد جلسة دامت 6 ساعات
lebanon 24
16/09/2025 19:06:05 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير المالية ياسين جابر: الحكومة أقرت بناء على اقتراحي مشروع قانون فتح اعتماد بموازنة 2025 للمباشرة بدفع 12 مليون ليرة شهريًا لجميع متقاعدي القطاع العام وحولّته الى مجلس النواب (LBCI)
lebanon 24
16/09/2025 19:06:05 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير المالية ياسين جابر لـ"الحدث": أموال المودعين ستعالج عن طريق إعطاء سندات لهم
lebanon 24
16/09/2025 19:06:05 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
12:04 | 2025-09-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:56 | 2025-09-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:52 | 2025-09-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:51 | 2025-09-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:50 | 2025-09-16 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:04 | 2025-09-16
11:56 | 2025-09-16
11:52 | 2025-09-16
11:51 | 2025-09-16
11:50 | 2025-09-16
11:50 | 2025-09-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24