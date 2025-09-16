Advertisement

أخبار عاجلة

الجيش الإسرائيلي: لن تكون هناك مساعدات داخل مدينة غزة

Lebanon 24
16-09-2025 | 11:20
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي: سيكون هناك إخلاء كامل من مدينة غزة إلى جنوب القطاع
lebanon 24
16/09/2025 22:14:38 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير إسرائيلي: لن تكون هناك دولة فلسطينية
lebanon 24
16/09/2025 22:14:38 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة الـ 12 الإسرائيلية: تقديرات الجيش تشير إلى أن العملية في مدينة غزة ستكون قوية لكنها لن تكون سريعة
lebanon 24
16/09/2025 22:14:38 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: سنهاجم برج الكوثر بمدينة غزة لوجود بنى تحتية لحماس داخله أو بجواره
lebanon 24
16/09/2025 22:14:38 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
14:52 | 2025-09-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:47 | 2025-09-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:45 | 2025-09-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:35 | 2025-09-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:32 | 2025-09-16 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
14:52 | 2025-09-16
14:47 | 2025-09-16
14:45 | 2025-09-16
14:35 | 2025-09-16
14:32 | 2025-09-16
14:30 | 2025-09-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24