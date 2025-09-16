27
بوتين: 100 ألف عسكري يشاركون في المناورات الروسية-البيلاروسية
Lebanon 24
16-09-2025
|
11:43
إعلام روسي: قوات هندية وإيرانية تشارك في المناورات الروسية-البيلاروسية
إعلام روسي: قوات هندية وإيرانية تشارك في المناورات الروسية-البيلاروسية
قيادة عمليات الجيش البولندي: سننشر 40 ألف جندي على الحدود مع بيلاروسيا بسبب المناورات الروسية البيلاروسية
قيادة عمليات الجيش البولندي: سننشر 40 ألف جندي على الحدود مع بيلاروسيا بسبب المناورات الروسية البيلاروسية
انطلاق المناورات الروسية البيلاروسية المشتركة "الغرب - 2025"
انطلاق المناورات الروسية البيلاروسية المشتركة "الغرب - 2025"
الدفاع الروسية: بدء مناورات عسكرية بين روسيا وبيلاروسيا
الدفاع الروسية: بدء مناورات عسكرية بين روسيا وبيلاروسيا
"وول ستريت جورنال": مجلس إدارة جديد سيشرف على عمليات "تيك توك" في أميركا والمستخدمون في البلاد سيطلب منهم الانتقال إلى تطبيق جديد صممته الشركة الأم
"وول ستريت جورنال": مجلس إدارة جديد سيشرف على عمليات "تيك توك" في أميركا والمستخدمون في البلاد سيطلب منهم الانتقال إلى تطبيق جديد صممته الشركة الأم
دولة الإمارات تؤكد مجددا تضامنها الكامل مع قطر وتدين بشدة الاعتداء الإسرائيلي الذي استهدفها (سكاي نيوز)
دولة الإمارات تؤكد مجددا تضامنها الكامل مع قطر وتدين بشدة الاعتداء الإسرائيلي الذي استهدفها (سكاي نيوز)
المبعوث الأميركي لشؤون الرهائن: هناك أدوات كثيرة متاحة للولايات المتحدة وإسرائيل والرئيس ترمب أبلغ حماس بذلك
المبعوث الأميركي لشؤون الرهائن: هناك أدوات كثيرة متاحة للولايات المتحدة وإسرائيل والرئيس ترمب أبلغ حماس بذلك
المبعوث الأميركي لشؤون الرهائن: الرئيس ترامب ملتزم بإعادة جميع الرهائن من غزة ومستعد لاتخاذ القرارات الصعبة
المبعوث الأميركي لشؤون الرهائن: الرئيس ترامب ملتزم بإعادة جميع الرهائن من غزة ومستعد لاتخاذ القرارات الصعبة
ترامب يمدد المهمة الممنوحة لحظر تيك توك في الولايات المتحدة إلى 16 كانون الأول
ترامب يمدد المهمة الممنوحة لحظر تيك توك في الولايات المتحدة إلى 16 كانون الأول
السيارة انقلبت... الطفل عثمان توفي في حادث سير ومفاجأة في عمر السائق!
السيارة انقلبت... الطفل عثمان توفي في حادث سير ومفاجأة في عمر السائق!
"ضحك علينا".. فنان لبناني شهير يُهاجم ميشال عون: ندمان اني صدقتو (فيديو)
"ضحك علينا".. فنان لبناني شهير يُهاجم ميشال عون: ندمان اني صدقتو (فيديو)
الرئيس عون قال كلامًا في قمة الدوحة لم يسبقه إليه أحد من قبل
الرئيس عون قال كلامًا في قمة الدوحة لم يسبقه إليه أحد من قبل
تم تهديده سابقاً.. معلومة عن مبنى النبطية المُستهدف اليوم!
تم تهديده سابقاً.. معلومة عن مبنى النبطية المُستهدف اليوم!
دولة تستعد للحرب مع روسيا.. تقرير أميركي يكشف من هي
دولة تستعد للحرب مع روسيا.. تقرير أميركي يكشف من هي
نقل مباشر... انطلاق القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة
نقل مباشر... انطلاق القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة
الإعلامية نضال الأحمدية تكشف: "فيروز ما معا مصاري".. ولهذا السبب توفي زياد الرحباني (فيديو)
الإعلامية نضال الأحمدية تكشف: "فيروز ما معا مصاري".. ولهذا السبب توفي زياد الرحباني (فيديو)
هل انفصلت دنيا سمير غانم عن زوجها الإعلامي الشهير؟ (فيديو)
هل انفصلت دنيا سمير غانم عن زوجها الإعلامي الشهير؟ (فيديو)
