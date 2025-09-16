Advertisement

أخبار عاجلة

مقررات مجلس الوزراء: شدد سلام على درس الموازنة بروحية العمل على جلب الايرادات والحد من الصرف غير المجدي

Lebanon 24
16-09-2025 | 12:46
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مقررات مجلس الوزراء: سلام أسف لخروج وزير العدل من جلسة مجلس الوزراء للتعبير عن موقفه بدلا من الاستمرار في مناقشة الوزراء
lebanon 24
16/09/2025 22:07:31 Lebanon 24 Lebanon 24
مجلس الوزراء غدًا لفذلكة الموازنة وسلام زار بري: لا تراجع عن القرارات
lebanon 24
16/09/2025 22:07:31 Lebanon 24 Lebanon 24
مقررات مجلس الوزراء: سلام توقف عند ضرورة تمكين غير المقيمين من التعبير عن قناعاتهم الانتخابية بأسهل الطرق ما يضمن تمثيل فئات المجتمع
lebanon 24
16/09/2025 22:07:31 Lebanon 24 Lebanon 24
موازنة 2026: الإيرادات من جيوب المواطنين واقتصاد الظل في مأمن
lebanon 24
16/09/2025 22:07:31 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
14:52 | 2025-09-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:47 | 2025-09-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:45 | 2025-09-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:35 | 2025-09-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:32 | 2025-09-16 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
14:52 | 2025-09-16
14:47 | 2025-09-16
14:45 | 2025-09-16
14:35 | 2025-09-16
14:32 | 2025-09-16
14:30 | 2025-09-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24