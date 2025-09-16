Advertisement

أخبار عاجلة

رئيس الوزراء الإسرائيلي: علينا بناء اقتصاد أسلحة يضاهي أفضل صناعات الأسلحة في العالم

Lebanon 24
16-09-2025 | 13:42
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس الوزراء الإسرائيلي: اقتصاد إسرائيل ابتكاري وقوي واجتاز أزمتين عالميتين وكذلك حرب السنتين
lebanon 24
16/09/2025 22:09:56 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الصناعة: خطة حصر السلاح شبه جاهزة
lebanon 24
16/09/2025 22:09:56 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو: إسرائيل ستبني "صناعة أسلحة مستقلة" قادرة على الصمود في وجه القيود الدولية
lebanon 24
16/09/2025 22:09:56 Lebanon 24 Lebanon 24
وفد سوري استثماري برئاسة وزير الاقتصاد والصناعة في السعودية اليوم
lebanon 24
16/09/2025 22:09:56 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
14:54 | 2025-09-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:52 | 2025-09-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:47 | 2025-09-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:45 | 2025-09-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:35 | 2025-09-16 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
14:54 | 2025-09-16
14:52 | 2025-09-16
14:47 | 2025-09-16
14:45 | 2025-09-16
14:35 | 2025-09-16
14:32 | 2025-09-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24