Advertisement

أخبار عاجلة

المبعوث الأميركي لشؤون الرهائن: هناك أدوات كثيرة متاحة للولايات المتحدة وإسرائيل والرئيس ترمب أبلغ حماس بذلك

Lebanon 24
16-09-2025 | 14:45
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المبعوث الأميركي لشؤون الرهائن: الرئيس ترامب ملتزم بإعادة جميع الرهائن من غزة ومستعد لاتخاذ القرارات الصعبة
lebanon 24
17/09/2025 00:54:26 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز: مبعوث ترمب يبلغ رئيس بيلاروسيا برغبة واشنطن بإعادة فتح سفارتها في مينسك
lebanon 24
17/09/2025 00:54:26 Lebanon 24 Lebanon 24
جيروزاليم بوست: حماس تخشى احتمال تنفيذ الولايات المتحدة وإسرائيل عملية عسكرية مشتركة لإنقاذ الرهائن في قطاع غزة
lebanon 24
17/09/2025 00:54:26 Lebanon 24 Lebanon 24
مستشار الأمن القومي الأميركي الأسبق جون بولتون: لن يكون هناك سلام بين حماس وإسرائيل
lebanon 24
17/09/2025 00:54:26 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
17:51 | 2025-09-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:50 | 2025-09-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:38 | 2025-09-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:36 | 2025-09-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:31 | 2025-09-16 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:30 | 2025-09-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:43 | 2025-09-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2025-09-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:30 | 2025-09-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2025-09-16 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
17:51 | 2025-09-16
17:50 | 2025-09-16
17:38 | 2025-09-16
17:36 | 2025-09-16
17:31 | 2025-09-16
17:25 | 2025-09-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24