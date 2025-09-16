Advertisement

الجيش الإسرائيلي: فتح مسار انتقال مؤقت من مدينة غزة للجنوب عبر شارع صلاح الدين

Lebanon 24
16-09-2025 | 23:37
وكالة الأنباء الفلسطينية: مقتل 8 أشخاص من طالبي المساعدات وإصابة آخرين برصاص الجيش الإسرائيلي في شارع صلاح الدين وسط قطاع غزة
lebanon 24
17/09/2025 10:24:30
إسرائيل هيوم نقلا عن مصادر: حماس طالبت الجيش بالانسحاب من المناطق السكنية وشارع صلاح الدين الذي يمتد من جنوب القطاع إلى شماله
lebanon 24
17/09/2025 10:24:30
إعلام إسرائيلي:سيطلب من الجيش الانسحاب من أماكن جنوبي غزة لاستخدامها للنازحين من مدينة غزة
lebanon 24
17/09/2025 10:24:30
ألوية الناصر صلاح الدين: قصفنا بقذائف الهاون تجمعا لجنود وآليات العدو شمال مدينة خان يونس
lebanon 24
17/09/2025 10:24:30
lebanon 24
03:19 | 2025-09-17
lebanon 24
03:18 | 2025-09-17
lebanon 24
03:16 | 2025-09-17
lebanon 24
03:14 | 2025-09-17
lebanon 24
03:13 | 2025-09-17
03:19 | 2025-09-17
03:18 | 2025-09-17
03:16 | 2025-09-17
03:14 | 2025-09-17
03:13 | 2025-09-17
03:07 | 2025-09-17
