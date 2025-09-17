Advertisement

أخبار عاجلة

وزير الخارجية الروسي: الجيش الروسي لم ولن يستهدف الأهداف المدنية وطلبنا تقديم أدلة بشأن تلك الاتهامات المزعومة

Lebanon 24
17-09-2025 | 04:32
مواضيع ذات صلة
الجيش الروسي يقول إنه مستعد لإجراء محادثات مع بولندا بشأن "التوغل المزعوم" للطائرات المسيّرة
lebanon 24
17/09/2025 13:22:10 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة "ريا" عن مسؤول روسي: بولندا لم تقدّم أدلة على أن الطائرات المسيّرة التي أُسقطت روسية المنشأ
lebanon 24
17/09/2025 13:22:10 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدثة باسم الخارجية الروسية: كييف وحلفاؤها يرفضون تقديم أي تنازلات بشأن تسوية النزاع في أوكرانيا
lebanon 24
17/09/2025 13:22:10 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الروسي: روسيا لم تعد تعتبر نفسها ملزمة بقرار تعليق نشر الصواريخ القصيرة والمتوسطة المدى
lebanon 24
17/09/2025 13:22:10 Lebanon 24 Lebanon 24
