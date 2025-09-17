الرئيس عون أمام وفد "شراكة النهضة اللبنانية – الأميركية (LARP)": إنّ دور اللبنانيين في بلاد الانتشار أساسي في دعم وطنهم الأم، ومن الطبيعي أن يكون لهم الحق في المشاركة في صناعة القرار

Lebanon 24