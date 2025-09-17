Advertisement

أخبار عاجلة

العاهل الأردني يدين خلال لقائه أمير قطر في عمّان توسيع إسرائيل لعمليتها البرية في غزة لتهجير الفلسطينيين من أرضهم

Lebanon 24
17-09-2025 | 08:31
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
العاهل الأردني لأمير قطر: أمن قطر من أمن الأردن
lebanon 24
17/09/2025 19:55:32 Lebanon 24 Lebanon 24
برلين تدين توسيع العملية البرية الاسرائيلية في مدينة غزة
lebanon 24
17/09/2025 19:55:32 Lebanon 24 Lebanon 24
الديوان الملكي الأردني: العاهل الأردني يغادر إلى السعودية للقاء الأمير محمد بن سلمان
lebanon 24
17/09/2025 19:55:32 Lebanon 24 Lebanon 24
العاهل الأردني: إسرائيل تتمادي بالاعتداء على قطر وتواصل اعتداءاتها في غزة وسوريا ولبنان
lebanon 24
17/09/2025 19:55:32 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
12:54 | 2025-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:46 | 2025-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:44 | 2025-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:33 | 2025-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:31 | 2025-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:54 | 2025-09-17
12:46 | 2025-09-17
12:44 | 2025-09-17
12:33 | 2025-09-17
12:31 | 2025-09-17
12:31 | 2025-09-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24