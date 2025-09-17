Advertisement

أخبار عاجلة

أسوشيتد برس: إصابة شخصين على الأقل بجروح خطيرة في حادث إطلاق نار بولاية بنسلفانيا الأميركية

Lebanon 24
17-09-2025 | 16:51
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الشرطة الأميركية: مقتل 3 من عناصر الشرطة وإصابة إثنين خلال إطلاق نار في ولاية بنسلفانيا
lebanon 24
18/09/2025 04:37:55 Lebanon 24 Lebanon 24
بلدية مكسيكو: إصابة 18 شخصاً على الأقل بجروح خطرة في انفجار صهريج غاز
lebanon 24
18/09/2025 04:37:55 Lebanon 24 Lebanon 24
إذاعة الجيش الإسرائيلي: إصابة جندي بجروح خطيرة في حادث عملياتي في معسكر وسط إسرائيل
lebanon 24
18/09/2025 04:37:55 Lebanon 24 Lebanon 24
قاعدة فورت ستيوارت بولاية جورجيا الأميركية: إغلاق القاعدة إثر حادث إطلاق نار بإحدى منشآتنا
lebanon 24
18/09/2025 04:37:55 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
19:09 | 2025-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
19:01 | 2025-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
19:00 | 2025-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:56 | 2025-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:54 | 2025-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:09 | 2025-09-17
19:01 | 2025-09-17
19:00 | 2025-09-17
18:56 | 2025-09-17
18:54 | 2025-09-17
18:42 | 2025-09-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24