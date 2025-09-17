27
o
بيروت
25
o
طرابلس
24
o
صور
24
o
جبيل
25
o
صيدا
25
o
جونية
23
o
النبطية
18
o
زحلة
19
o
بعلبك
12
o
بشري
19
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
مصدر بالحكومة السورية ل"الجزيرة": وحدة الأراضي السورية غير قابلة للتجزئة أو المساومة
Lebanon 24
17-09-2025
|
17:23
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مصدر بالحكومة السورية: لقاء بين الشيباني والوزير الإسرائيلي رون ديرمر في لندن بحث وقف التصعيد
Lebanon 24
مصدر بالحكومة السورية: لقاء بين الشيباني والوزير الإسرائيلي رون ديرمر في لندن بحث وقف التصعيد
18/09/2025 04:38:16
18/09/2025 04:38:16
Lebanon 24
Lebanon 24
مصدر سوري ل"الجزيرة": الجيش الإسرائيلي استقدم عشرات الجنود وعددا من معدات البحث بالكسوة بريف دمشق
Lebanon 24
مصدر سوري ل"الجزيرة": الجيش الإسرائيلي استقدم عشرات الجنود وعددا من معدات البحث بالكسوة بريف دمشق
18/09/2025 04:38:16
18/09/2025 04:38:16
Lebanon 24
Lebanon 24
مصدر حكومي سوري ل"الجزيرة": مسلحون اختطفوا أحد متطوعي الخوذ البيضاء أثناء محاولته إجلاء موظفين أمميين من السويداء
Lebanon 24
مصدر حكومي سوري ل"الجزيرة": مسلحون اختطفوا أحد متطوعي الخوذ البيضاء أثناء محاولته إجلاء موظفين أمميين من السويداء
18/09/2025 04:38:16
18/09/2025 04:38:16
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية السورية ل"الحدث": زيارة الشرع لروسيا لا تمنع المطالبة بتسليم الأسد ومحاكمته
Lebanon 24
الخارجية السورية ل"الحدث": زيارة الشرع لروسيا لا تمنع المطالبة بتسليم الأسد ومحاكمته
18/09/2025 04:38:16
18/09/2025 04:38:16
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
قوات الاحتلال تقتحم بلدة عوريف جنوب مدينة نابلس
Lebanon 24
قوات الاحتلال تقتحم بلدة عوريف جنوب مدينة نابلس
19:09 | 2025-09-17
17/09/2025 07:09:06
Lebanon 24
Lebanon 24
الشرطة الأميركية: مقتل 3 من عناصر الشرطة وإصابة إثنين خلال إطلاق نار في ولاية بنسلفانيا
Lebanon 24
الشرطة الأميركية: مقتل 3 من عناصر الشرطة وإصابة إثنين خلال إطلاق نار في ولاية بنسلفانيا
19:01 | 2025-09-17
17/09/2025 07:01:52
Lebanon 24
Lebanon 24
"بوليتيكو": ترامب لا يهتم كثيراً بالجهود الأوروبية لعزل حكومة إسرائيل
Lebanon 24
"بوليتيكو": ترامب لا يهتم كثيراً بالجهود الأوروبية لعزل حكومة إسرائيل
19:00 | 2025-09-17
17/09/2025 07:00:15
Lebanon 24
Lebanon 24
شرطة ولاية بنسلفانيا: مقتل 3 من عناصر إنفاذ القانون في حادث إطلاق النار بمقاطعة يورك
Lebanon 24
شرطة ولاية بنسلفانيا: مقتل 3 من عناصر إنفاذ القانون في حادث إطلاق النار بمقاطعة يورك
18:56 | 2025-09-17
17/09/2025 06:56:41
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيسة الوزراء الأوكرانية: كييف وواشنطن أطلقتا صندوقا لمشاريع المعادن الاستراتيجية
Lebanon 24
رئيسة الوزراء الأوكرانية: كييف وواشنطن أطلقتا صندوقا لمشاريع المعادن الاستراتيجية
18:54 | 2025-09-17
17/09/2025 06:54:09
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
تحذير من سفارة في لبنان: الأمن غير مستقر والمطار قد يغلق أبوابه!
Lebanon 24
تحذير من سفارة في لبنان: الأمن غير مستقر والمطار قد يغلق أبوابه!
15:37 | 2025-09-17
17/09/2025 03:37:56
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان تُرك لإسرائيل ... و"الحزب" أمام فرصة الالتزام بـ"اتفاقية الهدنة"
Lebanon 24
لبنان تُرك لإسرائيل ... و"الحزب" أمام فرصة الالتزام بـ"اتفاقية الهدنة"
10:01 | 2025-09-17
17/09/2025 10:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" بعد سنة من تفجير "البيجيرات"
Lebanon 24
"حزب الله" بعد سنة من تفجير "البيجيرات"
09:01 | 2025-09-17
17/09/2025 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
للعسكريين.. إليكم هذا الخبر بشأن المنحة المالية
Lebanon 24
للعسكريين.. إليكم هذا الخبر بشأن المنحة المالية
05:10 | 2025-09-17
17/09/2025 05:10:52
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر نشرة أخبار... إعلامية "الجديد" تُودّع مشاهدي القناة: بتمنى كون تركت أثر طيّب عندكن
Lebanon 24
آخر نشرة أخبار... إعلامية "الجديد" تُودّع مشاهدي القناة: بتمنى كون تركت أثر طيّب عندكن
08:29 | 2025-09-17
17/09/2025 08:29:08
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
19:09 | 2025-09-17
قوات الاحتلال تقتحم بلدة عوريف جنوب مدينة نابلس
19:01 | 2025-09-17
الشرطة الأميركية: مقتل 3 من عناصر الشرطة وإصابة إثنين خلال إطلاق نار في ولاية بنسلفانيا
19:00 | 2025-09-17
"بوليتيكو": ترامب لا يهتم كثيراً بالجهود الأوروبية لعزل حكومة إسرائيل
18:56 | 2025-09-17
شرطة ولاية بنسلفانيا: مقتل 3 من عناصر إنفاذ القانون في حادث إطلاق النار بمقاطعة يورك
18:54 | 2025-09-17
رئيسة الوزراء الأوكرانية: كييف وواشنطن أطلقتا صندوقا لمشاريع المعادن الاستراتيجية
18:42 | 2025-09-17
الجيش الإسرائيلي يفجر عربات مفخخة في حي الكرامة شمال قطاع غزة
فيديو
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
18/09/2025 04:38:16
Lebanon 24
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
03:34 | 2025-09-17
18/09/2025 04:38:16
Lebanon 24
Lebanon 24
ما قام به غريب جداً.. نجم شهير حوّل ركبتيه إلى مجوهرات! (فيديو)
Lebanon 24
ما قام به غريب جداً.. نجم شهير حوّل ركبتيه إلى مجوهرات! (فيديو)
00:40 | 2025-09-17
18/09/2025 04:38:16
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24