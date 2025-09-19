الرئاسة اللبنانية: عون عرض مع قائد الجيش الأوضاع الأمنية في البلاد واطّلع منه على تفاصيل الاعتداءات الإسرائيلية التي استهدفت أمس عدداً من البلدات والقرى الجنوبية

