Advertisement

أخبار عاجلة

الرئيس التركي: نأمل أن يؤدي اعتراف المزيد من الدول بدولة فلسطينية إلى تسريع الجهود المبذولة من أجل حل الدولتين

Lebanon 24
21-09-2025 | 03:05
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بن غفير ردا على قرار الرئيس ماكرون الاعتراف بدولة فلسطين: نحن نعترف بفرنسا دولة فلسطينية
lebanon 24
21/09/2025 11:53:19 Lebanon 24 Lebanon 24
لوموند: اعتراف فرنسا بدولة فلسطين خطوة حتمية لحماية حل الدولتين
lebanon 24
21/09/2025 11:53:19 Lebanon 24 Lebanon 24
اعتراف الدول الغربية بفلسطين يفتح الباب نحو حل الدولتين: هل تتحرك بريطانيا؟
lebanon 24
21/09/2025 11:53:19 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الإيطالية: الاعتراف بدولة فلسطينية يجب أن يقترن باعتراف الدولة الفلسطينية الجديدة بإسرائيل
lebanon 24
21/09/2025 11:53:19 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
04:49 | 2025-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:49 | 2025-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:42 | 2025-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:14 | 2025-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:01 | 2025-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
04:49 | 2025-09-21
04:49 | 2025-09-21
04:42 | 2025-09-21
04:14 | 2025-09-21
04:01 | 2025-09-21
03:49 | 2025-09-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24