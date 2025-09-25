Advertisement

خليل: لا نريد محاكمة بعضنا البعض وهذه اللحظة هي لمعالجة أي اختلال حصل وكنت أتمنى على الرئيس سلام بعد الذي حصل مخاطبة جمهور حزب الله عاطفياً من موقعه كرئيس لحكومة كل لبنان (mtv)

Lebanon 24
25-09-2025 | 14:31
