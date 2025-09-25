Advertisement

أخبار عاجلة

الرئيس الإيراني: بادرنا بمد يد الصداقة إلى جميع دول المنطقة والعديد منها الآن تعرف بالفعل ما الذي نريده

Lebanon 24
25-09-2025 | 23:06
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا: مبادرة تموين سوريا بالغاز خطوة فعالة نحو الإغاثة والاستقرار وبادرة جريئة من قطر وقيادتها للشراكة والصداقة
lebanon 24
26/09/2025 08:04:34 Lebanon 24 Lebanon 24
فوائد صحية عديدة لتناول مشروب الكركديه.. تعرفوا عليها
lebanon 24
26/09/2025 08:04:34 Lebanon 24 Lebanon 24
فوائد عديدة للوز المنقوع.. تعرفوا إليها
lebanon 24
26/09/2025 08:04:34 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس التركي: نشكر جميع الدول التي أعلنت اعترافها بدولة فلسطين وندعو الآخرين لفعل ذلك
lebanon 24
26/09/2025 08:04:34 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
23:58 | 2025-09-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:23 | 2025-09-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:05 | 2025-09-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:30 | 2025-09-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:02 | 2025-09-25 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
23:58 | 2025-09-25
23:23 | 2025-09-25
23:05 | 2025-09-25
22:30 | 2025-09-25
22:02 | 2025-09-25
22:01 | 2025-09-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24