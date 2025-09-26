29
o
بيروت
28
o
طرابلس
27
o
صور
30
o
جبيل
27
o
صيدا
29
o
جونية
29
o
النبطية
28
o
زحلة
27
o
بعلبك
13
o
بشري
24
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
وزير الخارجية الأردني: حكومة نتنياهو هي العائق الأساسي أمام تنفيذ حل الدولتين وموقف نتنياهو الرافض لإقامة دولة فلسطينية يعكس رفضًا للسلام
Lebanon 24
26-09-2025
|
06:20
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية الأردني: الحكومة الإسرائيلية هي العائق الوحيد أمام حل الدولتين
Lebanon 24
وزير الخارجية الأردني: الحكومة الإسرائيلية هي العائق الوحيد أمام حل الدولتين
26/09/2025 14:18:16
26/09/2025 14:18:16
Lebanon 24
Lebanon 24
نتنياهو: نفذت وعدي بعدم إقامة دولة فلسطينية رغم ضغوط داخلية وخارجية بعضها من رؤساء أميركيين
Lebanon 24
نتنياهو: نفذت وعدي بعدم إقامة دولة فلسطينية رغم ضغوط داخلية وخارجية بعضها من رؤساء أميركيين
26/09/2025 14:18:16
26/09/2025 14:18:16
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية الأردنية: الخطة الإسرائيلية تقوّض حل الدولتين وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة
Lebanon 24
الخارجية الأردنية: الخطة الإسرائيلية تقوّض حل الدولتين وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة
26/09/2025 14:18:16
26/09/2025 14:18:16
Lebanon 24
Lebanon 24
الحكومة الفلسطينية: "حل الدولتين" يبحث الخطوات التنفيذية لإقامة دولة فلسطين (الحدث)
Lebanon 24
الحكومة الفلسطينية: "حل الدولتين" يبحث الخطوات التنفيذية لإقامة دولة فلسطين (الحدث)
26/09/2025 14:18:16
26/09/2025 14:18:16
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
وزير العمل محمد حيدر لـ "الجديد": سنشارك في الجلسة التشاورية في السرايا الحكومية ومنفتحون على النقاش والتشاور في كل القضايا لأن الحوار هو أساس كل شيء
Lebanon 24
وزير العمل محمد حيدر لـ "الجديد": سنشارك في الجلسة التشاورية في السرايا الحكومية ومنفتحون على النقاش والتشاور في كل القضايا لأن الحوار هو أساس كل شيء
07:08 | 2025-09-26
26/09/2025 07:08:17
Lebanon 24
Lebanon 24
الكرملين: خط نوردستريم للغاز بين روسيا وألمانيا يمكن إعادته سريعا إلى العمل
Lebanon 24
الكرملين: خط نوردستريم للغاز بين روسيا وألمانيا يمكن إعادته سريعا إلى العمل
07:06 | 2025-09-26
26/09/2025 07:06:57
Lebanon 24
Lebanon 24
الجميّل بعد لقائه الرئيس سلام لـ "الجديد": نقف إلى جانب رئيس الحكومة في قراراته وما حصل أمس هو الخطر الحقيقي بالمخالفة والمسؤولية تقع على عاتق الحزب المخالف
Lebanon 24
الجميّل بعد لقائه الرئيس سلام لـ "الجديد": نقف إلى جانب رئيس الحكومة في قراراته وما حصل أمس هو الخطر الحقيقي بالمخالفة والمسؤولية تقع على عاتق الحزب المخالف
07:05 | 2025-09-26
26/09/2025 07:05:21
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل بعد لقاء رئيس الحكومة نواف سلام: نحن مع الدولة لأخذ قرارات مهمة لاستعادة سلطتها وسيادتها وما يهمنا القرارات المتخذة من قبل الدولة بما فيها حصر السلاح ووضع الجميع تحت سقف القانون
Lebanon 24
رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل بعد لقاء رئيس الحكومة نواف سلام: نحن مع الدولة لأخذ قرارات مهمة لاستعادة سلطتها وسيادتها وما يهمنا القرارات المتخذة من قبل الدولة بما فيها حصر السلاح ووضع الجميع تحت سقف القانون
06:52 | 2025-09-26
26/09/2025 06:52:46
Lebanon 24
Lebanon 24
الكرملين: أوكرانيا ما كانت لتتمكّن من التحرك ضدنا دون علم إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن
Lebanon 24
الكرملين: أوكرانيا ما كانت لتتمكّن من التحرك ضدنا دون علم إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن
06:51 | 2025-09-26
26/09/2025 06:51:31
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
مَن أطفأ فتيل "انفجار" صخرة الروشة؟
Lebanon 24
مَن أطفأ فتيل "انفجار" صخرة الروشة؟
09:00 | 2025-09-25
25/09/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الآن... إليكم ما تشهده الضاحية الجنوبية
Lebanon 24
الآن... إليكم ما تشهده الضاحية الجنوبية
13:22 | 2025-09-25
25/09/2025 01:22:21
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" لم يلتزم تعميم رئيس الحكومة وأضاء صخرة الروشة (صور وفيديو)
Lebanon 24
"حزب الله" لم يلتزم تعميم رئيس الحكومة وأضاء صخرة الروشة (صور وفيديو)
12:15 | 2025-09-25
25/09/2025 12:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا أراد أن يقول "حزب الله" من على صخرة الروشة؟
Lebanon 24
ماذا أراد أن يقول "حزب الله" من على صخرة الروشة؟
02:00 | 2025-09-26
26/09/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جرحى في الروشة... إليكم ما جرى هناك
Lebanon 24
جرحى في الروشة... إليكم ما جرى هناك
11:14 | 2025-09-25
25/09/2025 11:14:55
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
07:08 | 2025-09-26
وزير العمل محمد حيدر لـ "الجديد": سنشارك في الجلسة التشاورية في السرايا الحكومية ومنفتحون على النقاش والتشاور في كل القضايا لأن الحوار هو أساس كل شيء
07:06 | 2025-09-26
الكرملين: خط نوردستريم للغاز بين روسيا وألمانيا يمكن إعادته سريعا إلى العمل
07:05 | 2025-09-26
الجميّل بعد لقائه الرئيس سلام لـ "الجديد": نقف إلى جانب رئيس الحكومة في قراراته وما حصل أمس هو الخطر الحقيقي بالمخالفة والمسؤولية تقع على عاتق الحزب المخالف
06:52 | 2025-09-26
رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل بعد لقاء رئيس الحكومة نواف سلام: نحن مع الدولة لأخذ قرارات مهمة لاستعادة سلطتها وسيادتها وما يهمنا القرارات المتخذة من قبل الدولة بما فيها حصر السلاح ووضع الجميع تحت سقف القانون
06:51 | 2025-09-26
الكرملين: أوكرانيا ما كانت لتتمكّن من التحرك ضدنا دون علم إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن
06:49 | 2025-09-26
الهيئة العامة للحدود والمعابر الفلسطينية: إسرائيل أغلقت معبر الكرامة لساعتين ونصف ويستأنف فتحه الأحد المقبل
فيديو
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
26/09/2025 14:18:16
Lebanon 24
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
26/09/2025 14:18:16
Lebanon 24
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
26/09/2025 14:18:16
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24